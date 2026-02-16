La data de 15 februarie a.c., în jurul orei 10.20, după ce au fost sesizaţi cu privire la un caz de violenţă domestică, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Sighetu Marmaţiei au luat măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale, pentru protejarea victimei.

Din verificările efectuate de poliţişti, a reieşit că în data de 14 februarie 2026, în jurul orei 17.00 în timp ce se afla într-un imobil situat pe strada Nicolae Bălcescu din municipiu, o femeie de 64 de ani ar fi fost agresată fizic de către soţul său. Totodată, victimei i-ar fi fost creată o stare de temere, după ce soţul său i-ar fi adresat ameninţări.

Evaluând riscul iminent de violenţă, poliţiştii au constatat că se impune emiterea unui ordin de protecţie provizoriu pe o perioadă de 5 zile.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal privind săvârşirea înfracţiunilor de violenţă în familie şi ameninţare, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului de caz.