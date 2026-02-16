La data de 15 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Baia Sprie au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt şi efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului de caz, după ce au fost sesizaţi cu privire la faptul că dintr-un centru comercial ar fi fost sustrase mai multe bunuri.

În fapt, verificările efectuate de poliţişti la faţa locului au relevat că o tânără de 24 de ani, din localitatea Poiana Blenchii, judeţul Sălaj, ar fi sustras mai multe bunuri alimentare dintr-o societate comercială.

Bunurile au fost recuperate şi restituite persoanei vătămate.

Furtul reprezintă o infracţiune contra patrimoniului, angajează răspunderea penală a celui responsabil de comiterea faptei şi presupune luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept