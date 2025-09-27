”Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mărturia exemplară a acestui fiu credincios al Bisericii, care nu s-a clintit nici măcar în vremuri de persecuție. Amintesc cu admirație dificultățile și umilințele pe care le-a îndurat cu curaj în anii de încercare, când a continuat să-l slujească pe Cristos în ministerul pastoral, chiar și cu riscul propriei libertăți”, a scris papa Leon al XIV-lea, sâmbătă, 27 septembrie a.c., într-o telegramă pentru moartea cardinalului Lucian Mureșan.

Vatican News – 27 septembrie 2025

Vă oferim aici, în traducerea noastră de lucru, telegrama papei Leon al XIV-lea:

Excelenței sale, Cristian Dumitru Crișan, administrator al Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice române,

Către Excelențele lor, membrii Sinodului episcopilor Bisericii Greco-Catolice române,

La aflarea veștii despre moartea cardinalului Lucian Mureșan, arhiepiscop major de Făgăraș și Alba Iulia al românilor, doresc să exprim apropierea mea față de preoții și credincioșii acestei Biserici Greco-Catolice, al cărei părinte și conducător a fost Preafericirea Sa, precum și față de familia sa și de toți cei care îi plâng dispariția.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mărturia exemplară a acestui fiu credincios al Bisericii, care nu s-a clintit nici măcar în vremuri de persecuție. Amintesc cu admirație dificultățile și umilințele pe care le-a îndurat cu curaj în anii de încercare, când a continuat să-l slujească pe Cristos în ministerul pastoral, chiar și cu riscul propriei libertăți. Preoția sa, caracterizată de răbdare și dăruire evanghelică, a revelat o iubire neclintită față de Cristos și față de Biserică, luminând generații de credincioși.

Înalț rugăciunea mea pentru sufletul acestui slujitor bun și vigilent care, credincios motto-ului său, a știut să-și ofere viața chiar și în suferință, abandonându-se cu încredere Tatălui ceresc. Am încrederea că, însoțit de Martirii și Fericiții Bisericii Greco-Catolice Române, el va fi primit în bucuria împărăției veșnice. Celor care participă la înmormântare și tuturor celor care sunt îndurerați pentru plecarea sa, le transmit binecuvântarea mea apostolică.

Leon PP. XIV