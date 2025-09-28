La început de an universitar, Raul Drența, lector la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, le transmite studenților un mesaj despre maturizare, asumare și importanța experiențelor din perioada facultății.

Acesta a povestit că și-a început munca de foarte tânăr – „de la 13 ani culegeam afine, la 14 vindeam ziare” – experiențe care i-au arătat că viața trebuie trăită cu responsabilitate. Student fiind, a ales voluntariatul și a contribuit la înființarea Ligii Studenților „Pintea Viteazul” (LSPV), pe care o consideră „a doua facultate”.

„Astăzi, din experiența de la cursuri, văd clar că mulți studenți aleg specializarea la sugestia părinților, a rudelor sau a prietenilor. Din păcate, asta duce la o rată de abandon de peste 25% la finalul primului an și la absolvirea facultății de doar jumătate dintre cei care pornesc la drum”, a atras atenția lectorul.

În opinia sa, studenția nu ar trebui redusă la examene și note, ci privită ca o etapă de maturizare și dezvoltare: „Nu e despre note sau examene, ci despre cine devii: cum te dezvolți intelectual și emoțional, ce comunități alegi, ce profesori-mentori întâlnești, ce experiențe cauți.”

Mesajul final adresat studenților este unul mobilizator:

„Faceți din acești ani cea mai frumoasă perioadă de dezvoltare personală și profesională. Implicați-vă, asumați-vă responsabilități, învățați, căutați experiențe noi. Succesul nu se măsoară în note, ci în cine ajungeți să fiți.”