Sâmbătă, 27 septembrie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană:” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Corona Brașov, joc din cadrul etapei a 4-a din Ligii Florilor MOL. Din păcate, echipa noastră a pierdut acest meci, Corona lăsând impresia că meciul poate dura până duminică dimineața și tot nu poate pierde. Brașov a condus pe tot parcursul partidei și, de fiecare dată când Baia Mare se apropia la 2-3 goluri apărea câte ceva care ducea din nou la mărirea distanței.

Dacă Brașov a reușit șn intersezon să mai pună câte ceva la temelie, Minaur a pierdut câteva jucătoare, iar schimbul nu se poate face dintr-o dată, mai ales că avem și antrenor nou, care încearcă să-și implementeze cât mai rapid propriile idei. Și, de ce să n-o spunem, Baia Mare a avut un început de sezon greu de tot, în care a jucat cu primele trei clasate din sezonul trecut, plus Craiova. iar ce i-a fost la îndemână, a rezolvat pozitiv.

CS Minaur Baia Mare – CSM Corona Brașov: 30-35 (14-18)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 500 spectatori

Arbitri: Adrian Dorin Georgescu – Mihai Moldoveanu (Constanța). Observator: Ioan Ciobanu (Bacău)

Aruncări de la 7m: 10-3 (transformate: 7-3; au ratat: Woller, Spugnini, Lundback). Minute de eliminare: 6-14 (Quintino, Papp, Mițicuș / Van Kreij 2, Boiciuc 2, Krpez-Slezak, Grozav, Heggerty)

Minaur: Yuliya Dumanska (4 intervenții), Clara Beatrice Preda (nu a jucat), Daria Maria Tocaciu – Maria-Andreea Ianăși (nu a jucat), Emilia Anna Galinska (nu a jucat), Jessica Quintino Ribeiro 2, Maria Gomes Da Costa 6, Denisa Roxana Romaniuc, Andriyana Naumenko, Fie Woller 10 (5 din 7m), Eliza Lăcusteanu, Nikoletta Papp 1, Amelia Julia Lundback 5 (2 din 7m), Dziyana Ilyina, Alba Chiara Spugnini Santome 6, Anca Georgiana Miticuș. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Corona: Bianca Tomina Curmenț (6 intervenții, a apărat 2 de 7m), Anica Gudelj (5 intervenții), Raluca Nicoleta Rădoi – Jelena Zivkovic 2, Larissa Fais Munhoz Araujo 1, Harma Anna Cornelia Van Kreij 2, Ana-Maria Văcariu (nu a jucat), Marilena Alexandrina Neagu, Elena Bianca Voica, Alexandra Gabriela Dumitrașcu 2, Alisia Lorena Boiciuc 3, Laura Anais Meliane Lasm 7, Dijana Mugosa Trivic 3, Katarina Slezak Krpez 11 (3 din 7m), Tamara Haggerty 3, Sorina-Maria Grozav 1. Oficiali: Bogdan George Burcea, Mihaela Elena Ciobotaru, Eugen Ciulei, Csaba Szocs, Aurelia Brădeanu

Declarații după meci

Alba Chiara Spugnini (jucătoare Minaur): “Brașov este o echipă bună, care a terminat a doua sezonul trecut, dar și noi suntem o echipă bună. Am avut miercuri un meci intens la Bistrița și nu cred că ne-a recuperat cum trebuie. Au fost și jucătoare la loturile naționale care au avut meciuri. Nu ne-am descurcat bine în apărare și n-am ajutat-o pe Iulia. Avem un meci cu Galați etapa viitoare, care nu este deloc ușor, cum nu mai e niciun meci. Vom lupta pentru cele trei puncte, pentru noi, pentru încrederea noastră, pentru Baia Mare.”

Joao Alexandre Ferreira Florencio (antrenor Minaur): “Brașov este o echipă foarte bună, s-a clasat pe locul al doilea sezonul trecut. Noi avem nevoie de timp pentru a regla tot ce se poate. Fetele au luptat cum au putut, și-au dorit, dar n-a fost destul. Am avut un început foarte greu de campionat, dar de acum lucrurile se pot schimba și sperăm să le schimbăm.”

Mihaela Ciobotaru (antrenor Corona): “În primul rând felicităm ambele echipe. Consider că a fost un joc frumos prestat de ambele echipe. Ne bucurăm foarte mult de puncte, de victorie și de calitatea jocului. Obiectivele noastre sunt aceleași de la meci la meci, și anume calitatea jocului să fie cea satisfăcătoare, iar sportivele să fie sănătoase la final.”

Alisia Boiciuc (jucătoare Corona): “Ne bucurăm foarte mult pentru ce am realizat în teren, ne bucurăm că am reușit să ne ajutăm una pe cealaltă și cred că astăzi am fost echipa mai bună. Obiectivul nostru este să creștem de la meci la meci, să ne continuăm evoluția bună. Eu îmi doresc ca fiecare jucătoare de la echipa noastră să joace cât mai mult la echipa de club, să se dezvolte, iar când ne întâlnim la echipa națională să ne unim și să luptăm pentru România.”

Etapa a 4-a

SCM Râmnicu Vâlcea – HC Zalău: 33-27

CS Minaur Baia Mare – Corona Brașov: 30-35

CSM Tg. Jiu – CSM Galați (sâmbătă, 27 septembrie, 17.30)

Dunărea Brăila – SCMU Craiova (sâmbătă, 27 septembrie, 17.30)

Rapid București – CSM București (miercuri, 1 octombrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (București). Observator: Osman Yuksel (Constanța)

CSM Slatina – Gloria Bistrița (miercuri, 1 octombrie, 18.00). Arbitri: Alin Gherman – Adrian Moldovan (Baia Mare). Observator: Valentin Călina (Pitești).

Clasament

Corona Brașov – 8p (140-96) – 4 Gloria Bistrița – 6p (98-64) – 3 CSM București – 6p (105-94) – 3 SCM Rm. Vâlcea – 4p (125-111) – 4 CSM Slatina – 4p (88-89) – 3 Dunărea Brăila – 4p (83-84) – 3 Rapid București – 2p (84-84) – 3 SCMU Craiova – 2p (86-93) – 3 Minaur Baia Mare – 2p (118-129) – 4 CS HC Zalău – 2p (96-115) – 4 CSM Târgu Jiu – 0p (72-99) – 3 CSM Galați – 0p (69-106) – 3

Etapa 5