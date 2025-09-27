Duminică, 28 septembrie, de la ora 17.30, Sala Sporturilor “Constantin Jude” din Timișoara va fi gazda partidei dintre SCM Politehnica și CS Minaur, joc din cadrul etapei a 4-a din Liga Zimbrilor. Un meci extrem de greu pentru echipa noastră, însă așa sunt toate și pentru toată lumea. Poate conta forma de moment, numărul erorilor individuale, forma portarilor, orice amănunt poate face până la urmă diferența.

Timișoara este o echipă mult mai solidă decât în sezonul precedent. Antrenor a venit selecționerul naționalei, George Buricea, care a adus cu el și niște jucători de la Constanța. Practic, au semnat în vară 11 jucători pentru bănățeni: brazilienii Ponciano și Raul Nantes, croații Pevletic și Ravnic, sârbul Nikolic, ucraineanul Denysov, muntenegreanul Vujacic și românii Dan Vasile, Andrei, Szasz și Dedu. Au apărut și rezultatele bune, două victorii în primele două runde (la Turda și cu CSM București) și apoi o înfrângere surprinzătoare la Suceava.

După această etapă Minaur va sta, iar mai apoi vor urma săptămâni de foc, cu meciuri din EHF European League și meciuri de campionat. Primul meci European este programat pe 14 octombrie, în deplasare, cu Slovan Bratislava, campioana Sloveniei.

Lotul echipei SCM Politehnica Timișoara

Portari: 12. Tomislav Stojkovic, 16. Claudiu Ionuț Pal, 99. Dan Lucian Vasile

Jucători de cîmp: 7. Alexandru George Andrei (1), 10. Aron Dedu, 11. Zakhar Denysov (6), 13. Alves Thiago Ponciano (5), 15. Marius Sadoveac (12), 17. Paolo Kraljevic (14), 20. Andras Szasz (7), 22. Zoran Nikolic (1), 23. Christian Manojlovic (6), 33. Valentino Ravnic (13), 34. Cristian-Stelian Fenici (3), 41. Răzvan-Cristian Trif (2), 49. Raul Campos Nantes (13), 77. Risto Vujacic (13), Ștefan Mark Adoreanu Kraiger, Eduard Belchite

Oficiali: George Ionuț Buricea, Sorin Octavian Sărăndan, Christian Victor Zembrod, Andrei Păiuș

Lotul echipei CS Minaur Baia Mare

Portari: 1. Anton Terekhov (1/0), 16. Darius Cătălin Makaria (3/0), 12. Cristian Sîncu (2/0)

Extremă stânga: 15. Milan Kotrc (3/7), 52. Lucas Alexandru Sabou (3/2), 24. Dragoș China

Inter stânga: 6. Tudor Botea (3/10), 10. Ștefan-Gabriel Cumpănici (3/7), 66. Ovidiu Ionuț Ardelean (2/1)

Centru: 43. Stefan Vujic (3/7), 35. Erik Leonard Pop (3/6), 7. Mario Racolța (2/0)

Inter dreapta: 4. Cosmin Alexandru Stanciu, 44. Anderson Mollino da Silva (3/13)

Extremă dreapta: 9. David Pavlov (3/2), 20. Artem Kozakevych (3/24), 5. David Ianis Moldovan

Pivot: 51. Viorel Fotache (3/0), 3. Robert Nagy (3/3), 98. Mohamed Aly Ismail Zeinelabedin (3/3), 70. Sebastian Nicolae Barbul (1/0)

Oficiali: Nuno Miguael de Melo Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Eduard Vaszi

Etapa a 4-a

Dinamo București – CSM Sighișoara (sâmbătă, 27 septembrie, 18.00). Arbitri: Adrian Georgescu – Bogdan Isdrăilă (București). Observator: Gheorghe Bejinariu (Pitești)

“U” Cluj-Napoca – CSM București (duminică, 28 septembrie, 16.00). Arbitri: Alexandru Constantin (București) – Laszlo Gal (Harghita). Observator: Marius Barcan (Craiova)

SCM Poliehnica Timișoara – CS Minaur Baia Mare (duminică, 28 septembrie, 17.30). Arbitri: Marian Drăghici – Victor Drăguț (Adjud – Vrancea). Observator: Ștefan Ciurea (Craiova)

HC Buzău – Potaissa Turda (duminică, 28 septembrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Bogdan Stark (București) – Romeo Ștefan (Ploiești). Observator: Marian Mărgărit (Ploiești)

CSM Constanța – CSM Vaslui (duminică, 28 septembrie, 18.00). Arbitri: Adrian Manafu (București – Daniel Pavel (Buzău). Observator: Gabriel Dumitrache (Târgoviște)

CSU Suceava va sta

Clasament

ACS HC Buzău – 6p (97-89) – 3 Minaur Baia Mare – 5p (84-70) – 3 Dinamo București – 4p (106-79) – 3 Poli Timișoara – 4p (96-93) – 3 CSM Vaslui – 2p (90-92) – 3 CSM București – 2p (57-57) – 2 Potaissa Turda – 2p (63-64) – 2 CSU Suceava – 2p (92-103) – 3 “U” Cluj-Napoca – 2p (84-99) – 3 CSM Constanța – 1p (80-95) – 3 CSM Sighișoara – 0p (53-61) – 2

Etapa 5. Vineri, 3 octombrie: Potaissa – Dinamo (17.30, Pro Arena). Sâmbătă, 4 octombrie: CSM Vaslui – Poli Timișoara (18.00). Duminicxă, 5 octombrie: CSU Suceava – “U” Cluj; CSM Sighișoara – CSM Constanța (17.30, Pro Arena). Luni, 6 octombrie: CSM București – HC Buzău (17.30, Pro Arena). CS Minaur va sta.