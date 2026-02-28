Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în urma atacului lansat de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Până la această oră, autoritățile de la Teheran neagă informația, iar presa de stat iraniană susține că ayatollahul este „în viață și la comanda operațiunilor”.

Anunțul lui Trump a venit după ce, anterior, un oficial israelian și unul american au declarat, pentru agenții de presă occidentale, că liderul suprem iranian ar fi murit în timpul operațiunii militare comune. Întrebat despre aceste informații, Trump a declarat pentru NBC: „Credem că informația este corectă”.

La scurt timp, președintele american a revenit cu un mesaj dur pe Truth Social. „Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, a murit. Nu este doar o formă de dreptate pentru poporul iranian, ci și pentru americani și pentru oamenii din multe țări care au fost uciși sau mutilați de el și de banda sa de criminali”, a scris Trump.

În același mesaj, șeful de la Casa Albă a susținut că eliminarea liderului suprem a fost posibilă prin colaborarea strânsă cu Israelul și a lansat un apel direct către populația Iranului și către structurile de forță ale regimului de la Teheran.

„Aceasta este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara. Auzim că mulți membri ai Gărzilor Revoluționare, ai armatei și ai poliției nu mai vor să lupte și caută imunitate”, a afirmat președintele SUA, sugerând o posibilă prăbușire a regimului teocratic.

Totodată, Trump a avertizat că operațiunile militare americane nu se vor opri. „Bombardamentele intense și precise vor continua, fără întrerupere, atât timp cât va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul: pace în Orientul Mijlociu și în întreaga lume”, a transmis acesta.

Pe de altă parte, regimul de la Teheran neagă ferm moartea liderului suprem. Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a declarat că Ali Khamenei este „teafăr și nevătămat”, iar mai multe agenții iraniene au scris că acesta este „neclintit, la comanda bătăliei”. În schimb, o publicație iraniană de opoziție a anunțat moartea liderului suprem, fără a oferi dovezi.

Anunțurile vin pe fondul escaladării rapide a conflictului din Orientul Mijlociu, după atacul coordonat lansat de SUA și Israel asupra Iranului, urmat de lovituri de represalii iraniene asupra Israelului și asupra bazelor militare americane din regiune. Explozii au fost raportate în mai multe state din Golf, iar situația rămâne extrem de tensionată.

Ali Khamenei era lider suprem al Iranului din 1989. El a fost anterior președinte al Iranului, din 1981 până în 1989.