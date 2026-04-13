Tenismanul italian Jannik Sinner a câştigat duminică turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 6.309.095 de euro, în finala căruia l-a învins în două seturi, 7-6 (7/5), 6-3, pe marele său rival, spaniolul Carlos Alcaraz.

Sinner, în vârstă de 24 de ani, care venea după triumfurile obţinute luna trecută în Statele Unite, la Indian Wells şi Miami, a urcat în fotoliul de lider al clasamentului ATP după acest nou succes, detronându-l pe Alcaraz, deţinătorul trofeului la Monte Carlo.

Italianul s-a impus după două ore şi 15 minute de joc în meciul de duminică, primul împotriva lui Alcaraz de la debutul acestui sezon. Jannik Sinner a obţinut cu această ocazie a şaptea sa victorie în faţa ibericului, care domină însă duelurile directe (10-7).

Acesta este al optulea trofeu de categoria ATP Masters 1.000 şi cel mai important succes pe zgură din cariera lui Sinner, cu puţin mai mult de o lună înaintea Grand Slam-ului de la Roland Garros, unde jucătorul italian va încerca să-şi ia revanşa după finala pierdută anul trecut, la mare luptă, în faţa lui Alcaraz, după ce a condus cu 2-0 la seturi.