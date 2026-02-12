Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 12 februarie, în intervalul orar 12.00 – 14.00, pe străzile Nicolae Grigorescu, Gării, Primăverii, Pescarilor, Horea, Cloșca, Crișan din Sighetu Marmației, pentru racordare branșament nou la rețeaua publică de apă.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.