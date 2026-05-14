Crucea Roșie Română desfășoară în această perioadă, în Baia Mare, o nouă ediție a Caravanei de Sănătate, campanie prin care comunitatea are acces gratuit la servicii medicale și investigații de bază. Activitățile au loc la Stadionul Municipal „Viorel Mateianu”, până în 15 mai.

Persoanele care ajung la caravană beneficiază gratuit de: consultații de medicină generală, ecografii abdominale, EKG, analize de sânge, măsurarea parametrilor fiziologici, servicii de optometrie.

Acțiunea este realizată cu sprijinul personalului medical specializat și al voluntarilor implicați în susținerea sănătății comunității și promovarea prevenției.

Organizatorii îi încurajează pe băimăreni să profite de această oportunitate și să acorde o atenție sporită sănătății și controalelor preventive.