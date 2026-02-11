Incendiu coș de fum la o casă de locuit în Baia Mare, pe str. Gheorghe Pop de Băsești, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș.

În urmă cu câteva minute, pompierii din cadrul ISU Maramureș au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case de locuit situate pe strada Gheorghe Pop de Băsești din municipiul Baia Mare.

Evenimentul a fost semnalat prin apel la 112, iar forțele de intervenție s-au deplasat operativ la adresă pentru a localiza și stinge focarele.