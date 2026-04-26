Serviciul Secret american i-a evacuat pe preşedinte şi pe Prima Doamnă de la cina corespondenţilor de la Casa Albă, după ce, la eveniment, s-au auzit focuri de armă. Donald şi Melania Trump sunt în siguranţă, a anunţat Secret Service, notează CNN. Donald Trump a declarat că un suspect „înarmat cu mai multe arme” a atacat un punct de control de securitate înainte ca focuri de armă să fie trase la Cina Corespondenților de la Casa Albă. Suspectul, un bărbat de 31 de ani, a fost prins.

Trump a fost dat jos de urgență de pe scenă, iar el și membrii cabinetului său sunt în siguranță. Suspectul — care se află în arest — va fi acuzat de folosirea unei arme de foc în timpul unei infracțiuni de violență și agresiune asupra unui ofițer federal cu ajutorul unei arme periculoase, a declarat procurorul american pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro.

Autoritățile l-au identificat pe suspect ca fiind un bărbat din California, în vârstă de 31 de ani, au declarat pentru CNN reprezentanți ai forțelor de ordine.

Reporterul CNN, Wolf Blitzer, se afla în fața sălii de bal de la hotelul Washington Hilton când a văzut un bărbat înarmat deschizând focul la doar câțiva metri distanță. El se număra printre zecile de participanți care s-au adăpostit în timp ce forțele de ordine se apropiau de eveniment. Un agent al Serviciilor Secrete ale SUA a fost împușcat în echipamentul de protecție și a fost spitalizat, au declarat surse.

Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, care locuiește în suburbiile Torrance din Los Angeles, a fost identificat de forțele de ordine ca fiind bărbatul înarmat care a fost imobilizat în apropierea cinei unde se adunaseră președintele Trump și alți oficiali.

Un profil LinkedIn care corespundea numelui și fotografiei sale îl descria ca fiind profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie de pregătire pentru teste și meditații. C2 l-a numit pe Allen „profesorul lunii” al companiei în decembrie 2024, conform postărilor companiei pe rețelele de socializare. Nimeni nu a răspuns la numărul de telefon al lui C2 sâmbătă seara târziu.

Conform profilului său LinkedIn, Allen a absolvit Institutul de Tehnologie din California în 2017 cu o licență în inginerie mecanică și a obținut o diplomă de master în informatică de la Universitatea de Stat din California-Dominguez Hills anul trecut.

Allen a donat 25 de dolari campaniei prezidențiale a Kamalei Harris în octombrie 2024, conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale.