La data de 28 aprilie a.c., polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, împreună cu polițiștii Serviciului Rutier, au desfășurat o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere în zona trecerilor la nivel cu cale ferată.

Acțiunea a avut ca obiectiv principal prevenirea accidentelor rutiere, precum și responsabilizarea conducătorilor auto cu privire la riscurile nerespectării regulilor de circulație în aceste zone.

În cadrul acțiunii, au fost vizate respectarea regulilor de circulație la nivel cu calea ferată, depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu au respectat semnalele acustice și luminoase, prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală, precum și verificarea modului de semnalizare și vizibilitate la nivel cu calea ferată.

Activitățile s-au desfășurat în mai multe zone cu risc, respectiv la 17 treceri la nivel cu calea ferată din județ, fiind oprite și verificate 167 de autovehicule.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 24.705 lei.

De asemenea, au fost aplicate măsuri complementare, astfel că polițiștii au reținut trei permise de conducere și două certificate de înmatriculare.

Polițiștii reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație în zona trecerilor la nivel cu calea ferată:

* opriți la semnalele luminoase și acustice și nu forțați traversarea căii ferate;

* asigurați-vă temeinic înainte de a traversa, chiar și în lipsa semnalizării active;

* nu depășiți coloana de autovehicule oprite la trecerea la nivel cu calea ferată;

* respectați indicațiile agenților de poliție și ale personalului feroviar;

* adoptați o conduită preventivă pentru a evita producerea unor accidente grave.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea evenimentelor nedorite.