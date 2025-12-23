Echipa ISU Maramureș a devenit mai puternică și mai numeroasă. „Bun venit” celor opt noi colegi, proaspăt absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.
Vin cu forțe proaspete, cu emoția începutului de drum, dar și cu dorința uriașă de a fi în slujba comunității.
„Dragi colegi, vă primim cu brațele deschise! Să aveți parte de misiuni reușite și să vă întoarceți mereu cu bine la unitate!”, spun reprezentanții ISU Maramureș.
