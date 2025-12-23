Echipa ISU Maramureș a devenit mai puternică și mai numeroasă. „Bun venit” celor opt noi colegi, proaspăt absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

​Vin cu forțe proaspete, cu emoția începutului de drum, dar și cu dorința uriașă de a fi în slujba comunității.

„Dragi colegi, vă primim cu brațele deschise! Să aveți parte de misiuni reușite și să vă întoarceți mereu cu bine la unitate!”, spun reprezentanții ISU Maramureș.