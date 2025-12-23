Un minor de 11 ani, domiciliat în Jibou, judeţul Sălaj, plecat voluntar de la domiciliu, a fost identificat de poliţiştii Biroului Judeţean Poliţie Transporturi Maramureş, la doar o zi după ce Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj l-a declarat dispărut.

Acesta a fost observat de poliţişti ieri, 22 decembrie, în staţia CFR Baia Mare, în timp ce efectuau serviciul de patrulare. Schimbul de date şi informaţii, cooperarea poliţiştilor şi verificările realizate cu operativitate au condus la depistarea minorului şi predarea acestuia unui membru al familiei. Poliţiştii au stabilit că pe perioada dispariţiei acesta nu ar fi fost victima vreunei infracţiuni.

Poliţiştii vă reamintesc importanţa supravegherii permanente a copiilor şi să anunţaţi imediat numărul unic de urgenţă 112 pentru fiecare dispariţie sau situaţie de risc