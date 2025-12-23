Miercuri, 24 decembrie, Ajunul Crăciunului

– de la ora 17.00 la Biserica Sfânta Ana, Vecernia urmată de colinda satului și programul grupurilor de colindători;

– de la ora 19.00 la Biserica Nașterii Maicii Domnului , Pavecernița Mică urmată de colinda satului și programul grupurilor de colindători.

Joi, 25 decembrie, ziua de Crăciun

– de la ora 10.00 Sfânta Liturghie atât la Biserica Nașterii Domnului cât și la Biserica Sfânta Ana

Vineri, 26 decembrie, a doua zi de Crăciun

– ora 9.00 Slujba Utreniei, urmată apoi de Sfânta Liturghie, atât la Biserica Nașterii Maicii Domnului cât și la Biserica Sfânta Ana

Sâmbătă, 27 decembrie, a treia zi de Crăciun

– de la ora 9.00 Slujba Utreniei, urmată apoi de Sfânta Liturghie, atât la Biserica Nașterii Maicii Domnului cât și la Biserica Sfânta Ana