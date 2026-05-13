Marți, 12 mai a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag și ai Poliției Orașului Cavnic, au oprit pe D.J. 186 B, în localitatea Cornești o autoutilitară care transporta material lemnos.

La volanul acesteia a fost identificat un bărbat de 46 de ani.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, acesta nu deține aviz de însoțire a materialului lemnos transportat. Cantitatea de material lemnos transportată a fost confiscată și dată în custodie unui pădurar din cadrul Ocolului Silvic Mara.

Totodată, în cazul bărbatului a fost aplicată o sancțiune contravențională conform Legii nr. 171 din 2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.