Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş reiterează importanţa respectării legislaţiei în domeniul articolelor pirotehnice şi atrage atenţia încă o dată asupra riscurilor majore generate de deţinerea şi utilizarea neautorizată a acestora.

În cadrul activităţilor derulate la data de 22 decembrie a.c., poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Ocna Şugatag şi cei ai Poliţiei oraşului Cavnic au intervenit în localitatea Văleni, ca urmare a unei sesizări prin SNUAU 112 cu privire la faptul că anumite persoane ar fi utilizat artificii şi petarde.

Echipajul de ordine şi siguranţă publică au identificat apelantul şi din primele date au stabilit faptul că ăn data de 21 decembrie şi 22 decembrie ar fi fost produse zgomote puternice prin utilizarea petardelor, iar poarta de acces a imobilului prezenta orificii.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar poliţiştii sub coordonarea procurorului de caz continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de folosire fără drept de articole pirotehnice şi distrugere în vederea documentării faptelor, identificării autorilor şi dispunerii măsurilor legale