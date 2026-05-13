Comunitatea educațională din Baia Mare este în doliu după dispariția profesorului Mureșan Grigore, fost director al Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Baia Mare, care a condus instituția timp de 22 de ani, între 1997 și 2019.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții școlii, care au transmis că profesorul a fost „un om care a iubit școala mai presus de orice”, dedicându-și întreaga carieră educației și formării generațiilor de elevi.

Pe parcursul mandatelor sale de director, instituția a cunoscut o perioadă de dezvoltare și consolidare, devenind un reper în învățământul băimărean. Sub conducerea sa, numeroși elevi au trecut pragul școlii, beneficiind de îndrumare și stabilitate educațională.

„O viață dedicată educației și mii de ore petrecute la catedră, acesta a fost domnul profesor Mureșan Grigore”, se arată în mesajul transmis de colectivul școlii. Cadrele didactice, elevii și foștii colaboratori au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndoliate, subliniind impactul pe care profesorul l-a avut asupra comunității școlare.

„Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică, iar amintirea dumnealui să rămână vie în inimile celor care l-au cunoscut”, au transmis reprezentanții instituției.

Dispariția sa lasă în urmă nu doar o carieră didactică de excepție, ci și o comunitate formată în jurul valorilor educației și respectului pentru școală.