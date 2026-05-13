Marți, 12 mai a.c., în intervalul orar 11.00-13.00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au desfășurat o acțiune pentru creșterea siguranței în mediul școlar la Școala Profesională Sârbi și la Școala Gimnazială Ardusat.

Activitățile au urmărit atât informarea antivictimală și antiinfracțională a elevilor, cât și identificarea problemelor care pot aduce atingere siguranței elevilor și personalului didactic din aceste unități școlare.

Într-un mod interactiv, polițiștii au clarificat fapte care pot fi săvârșite și care se circumscriu regimului juridic al contravențiilor sau faptelor din sfera infracțiunilor.

De asemenea, polițiștii au desfășurat activități de verificare a respectării legislației rutiere în zona adiacentă unităților de învățământ, fiind verificate inclusiv cinci microbuze școlare.

La aceste activități au participat 60 de elevi.

Polițiștii au beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic-Grupa Canină.

Activitățile au urmărit consolidarea colaborării dintre poliție, unitățile de învățământ și comunitate, în vederea menținerii unui mediu educațional sigur și favorabil dezvoltării elevilor.