Începând din 2015, ziua de 13 mai este marcată în România ca Ziua Dorului, o inițiativă culturală lansată de membrii trupei Vunk, care au propus o zi dedicată unuia dintre cele mai profunde și greu de tradus sentimente din limba română: dorul.

Gândită inițial ca o formă simbolică de celebrare a emoțiilor personale și colective, Ziua Dorului a ajuns în 2026 la cea de-a 11-a ediție, fiind tot mai prezentă în spațiul public prin campanii, mesaje și proiecte culturale.

Inițiatorii au propus ca această zi să fie dedicată tuturor celor care simt dorul de casă, de oameni dragi, de copilărie sau de locuri care au marcat viața fiecăruia. În ultimii ani, solistul trupei Vunk, Cornel Ilie, a reluat apelul public pentru transformarea acestei zile într-una cu statut național, argumentând că dorul reprezintă un element identitar al culturii române.

„Am descoperit ceva simplu: românii au aceleași doruri. Îl simțim la fel, indiferent de vârstă sau context”, a transmis artistul într-una dintre postările sale recente.

În sprijinul inițiativei a fost creată și „Linia Dorului” – un număr telefonic dedicat (0215.700.100), unde oamenii pot lăsa mesaje vocale despre persoanele sau momentele de care le este dor. Proiectul adună astfel povești personale într-o formă colectivă de exprimare a emoției. Dincolo de componenta culturală, specialiștii descriu dorul ca o emoție universală asociată atașamentului, regăsită în multiple forme, de la dorul de persoane apropiate până la dorul de locuri sau de stări emoționale din trecut. Limba română păstrează însă o expresie unică pentru această trăire, greu de tradus fidel în alte limbi, cel mai apropiat echivalent fiind „îmi lipsești”.

Inițiativa Ziua Dorului continuă astfel să se contureze nu doar ca un proiect artistic, ci ca o posibilă mișcare culturală, care încearcă să transforme o emoție personală într-un simbol colectiv.

Ție de cine sau de ce ți-e dor?