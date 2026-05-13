Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș invită publicul la vernisajul expoziției temporare „Locuirea dacică în Maramureș. Mit național vs realitate arheologică”, un proiect care își propune să aducă în atenție relația dintre imaginarul istoric și descoperirile arheologice concrete privind prezența dacilor pe teritoriul actualului județ Maramureș.

Evenimentul va avea loc miercuri, 13 mai 2026, începând cu ora 13:00, la sediul muzeului de pe strada Monetăriei nr. 1-3 din Baia Mare.

Expoziția reunește piese reprezentative descoperite în urma cercetărilor arheologice desfășurate în principalele situri de epocă dacică din Maramureș. Vizitatorii vor putea vedea obiecte ceramice, unelte și podoabe atribuite populațiilor dacice, dar și materiale explicative care urmăresc evoluția cronologică a descoperirilor din perioada secolelor II î.Hr. – IV d.Hr.

Prin intermediul hărților și al panourilor informative, expoziția propune o incursiune în perioada cunoscută sub denumirea de „Epoca Romană – Barbaricum”, interval istoric asociat adesea cu existența așa-numiților „daci liberi”. Organizatorii își propun să răspundă unei întrebări care continuă să stârnească interes atât în spațiul public, cât și în mediul academic: cât din imaginea modernă a „dacilor liberi” este susținută de realitatea arheologică?

Demersul muzeal își asumă astfel o abordare critică și documentată asupra unui subiect frecvent prezent în discursul identitar românesc, invitând publicul să descopere diferența dintre mitul național și dovezile istorice.

Reprezentanții muzeului îi așteaptă pe băimăreni și pe pasionații de istorie să participe la vernisaj și să exploreze una dintre cele mai interesante perioade ale trecutului regiunii Maramureș.