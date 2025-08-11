Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Serelor nr. 2, jud. Maramureş, anunță faptul că, începând cu data de 18 august şi până în 29 august (cu posibilitate de prelungire daca situaţia o va impune), demarează operațiunea de dezinsecție terestră împotriva ţântarilor şi căpuşelor, pe raza Municipiului Baia Mare în cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare, aprobat prin HCL nr. 51/2025. Produsul folosit este Solfac Trio EC 140 NF, având trei substanțe active Cypermethrin 5% + Prallethrin 1% + Piperonil butoxid 8% cu posibilitate de folosință a ULV-ului (combaterea ţânţarilor și combaterea căpușelor).Această substanță face parte din grupa a treia de toxicitate cu administrare pe vegetaţie arborescentă şi erbacee.

Produsele comerciale utilizate în campania de dezinsecţie sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru produse biocide, iar aceste produse vin însoţite de Fişa de Siguranţă şi Declaraţia de Conformitate a firmei care comercializează produsul (Ministerul Sănătății Comisia Națională Pentru Produse Biocide Aviz Nr. 5645BIO/18/02.27).

Informaţii suplimentare privind operaţiunea de dezinsecţie terestră se pot obţine la numerele de telefon: 0262 225 773 sau 0725 133 155.