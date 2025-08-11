Un nou exemplu de colaborare reușită între administrația publică, societatea civilă și mediul de afaceri a prins contur la Rogoz, unde izvorul de borcut, cunoscut și apreciat de localnici și vizitatori, a fost reabilitat și pus în valoare.

Primăria orașului Târgu Lăpuș, împreună cu Rotary Club Târgu Lăpuș, sculptorul Șerban Nicolae și mai multe firme locale, au amenajat zona, transformând-o într-un spațiu mai atractiv și mai accesibil pentru toți cei care doresc să se bucure de apa minerală naturală.

Acțiunea a avut ca scop valorificarea unei resurse naturale prețuite de comunitatea din Rogoz și din împrejurimi, dar și protejarea acesteia pe termen lung.

Reprezentanții administrației locale au subliniat că vor continua astfel de parteneriate, susținând proiectele care urmăresc bunăstarea lăpușenilor.

📍 Izvoarele de borcut sunt parte din identitatea zonei, iar inițiativele de acest fel contribuie la păstrarea tradițiilor și la creșterea atractivității turistice a regiunii.