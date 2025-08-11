La data de 10 august a.c., în intervalul orar 09.00-12.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși, sprijiniți de cei ai Serviciului Criminalistic-Grupa Canină, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică pe raza localității Satu Nou de Jos.

Polițiștii au legitimat 37 de persoane și au oprit pentru a fi verificate 25 de autovehicule. În total, au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale privind încălcări ale prevederilor O.U.G 195 din 2002 și o sancțiune privind nerespectarea O.U.G 97 din 2005.

Valoarea sancțiunilor depășește suma de 5.600 de lei.