Joi, 5 februarie a.c. în jurul orei 17.00, în timp ce desfășurau supravegherea și controlul circulației rutiere pe raza localității Strâmtura, polițiștii din Dragomirești au surprins cu aparatul radar un autoturism care a încălcat limita legală de viteză.

În fapt, autoturismul se deplasa pe direcția Bârsana-Rozavlea, fiind surprins de aparatul radar cu o viteză de 85 km/h pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

Polițiștii au procedat la oprirea autoturismului, identificând la volan un bărbat de 43 de ani.

Având în vedere faptul că acesta emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul etilometru, rezultatul indicând concentrația de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.