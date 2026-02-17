Sonia Iuga, o tânără artistă originară din Săliște, se afirmă tot mai puternic în lumea muzicii, remarcându-se prin talent, sensibilitate artistică și respect pentru tradițiile românești. Îmbinând folclorul autentic cu influențe moderne, Sonia reușește să cucerească publicul prin interpretări pline de emoție și naturalețe.

Pasiunea pentru muzică a apărut încă din copilărie, iar în prezent tânăra studiază canto și pian, fiind implicată și în activități corale. Versatilitatea sa artistică îi permite să abordeze cu ușurință atât muzica populară, cât și muzica ușoară, visul ei fiind acela de a deveni o prezență importantă pe scena muzicală românească.

Un moment definitoriu din parcursul său a fost apariția la Etno TV, unde a interpretat piesa „La fântâna între vâlcele”, un cântec învățat de la bunicul său. Interpretarea a fost însoțită de un videoclip emoționant, realizat ca un omagiu adus acestuia, gest care a impresionat publicul și a evidențiat legătura profundă a artistei cu rădăcinile sale.

Talentul și munca susținută au fost confirmate și prin rezultatele obținute la concursurile organizate de Fundația Culturală „The Voice”, unde Sonia a câștigat mai multe premii importante. Printre cele mai recente realizări se numără Trofeul secțiunii Cântece Patriotice și Trofeul categoriei Folclor, distincții care o plasează în rândul celor mai promițătoare tinere voci ale momentului.

În spatele evoluției sale se află și sprijinul constant al familiei. Părinții îi sunt alături cu devotament și încredere, contribuind esențial la dezvoltarea artistică a tinerei, care duce mai departe nu doar tradiția locului natal, ci și valorile autentice românești.

Un nou pas important se conturează în curând: Sonia Iuga pregătește lansarea primului său cântec de muzică ușoară, moment care marchează începutul unui nou capitol în cariera sa, plin de ambiție și speranță.