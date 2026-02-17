Societatea VITAL S.A. a anunțat remedierea avariei apărute la conducta de transport apă potabilă DN 800 mm, una dintre magistralele importante ale sistemului de alimentare cu apă din municipiul Baia Mare.

Potrivit operatorului, în prezent se desfășoară procesul de reîncărcare a conductei, realizat etapizat, pentru a evita o nouă fisurare sau apariția altor avarii. Reprezentanții societății au precizat că această etapă este necesară pentru stabilizarea sistemului după intervenția tehnică.

Furnizarea apei către consumatori a fost reluată, însă operatorul avertizează că, temporar, pot apărea modificări ale calității apei. Din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei publice de alimentare, în unele zone ale orașului pot fi înregistrate presiune scăzută sau turbiditate la apa de la robinete.

Societatea VITAL recomandă consumatorilor ca, în cazul apariției apei tulburi, să lase robinetele deschise câteva minute până la limpezirea acesteia.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta dispeceratul societății la numerele:

0262 215 150 (tastele 1 și 2), 0362 401 052 (tasta 3) sau 0372 752 661.