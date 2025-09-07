O tânără de 25 de ani a trăit clipe de groază după ce a fost smulsă din Baia Mare și dusă cu forța la peste 400 de kilometri distanță. În Craiova, fata a fost încuiată într-un apartament, unde a rămas captivă până când polițiștii au spart ușa și au găsit-o lângă cei doi bărbați care o țineau prizonieră și pe care se pare că îi cunoscuse online.

Totul s-a aflat în urma apelului sfâșietor al mamei victimei, care a alertat autoritățile: fiica ei era ținută împotriva voinței sale. Imediat, polițiștii au intrat în forță în locuința unde tânăra era sechestrată.

„M-au luat cu forța!”

Victima le-a spus anchetatorilor că în seara de 4 septembrie a fost luată cu forța de pe străzile din Baia Mare și dusă direct în Craiova.

Acolo, cei doi indivizi – de 25 și 35 de ani, ambii din comuna Cerăt – au închis-o în apartament și nu i-au permis să iasă.

Cei doi răpitori, după gratii

După audieri, polițiștii i-au încătușat și reținut pentru 24 de ore. Cei doi bărbați vor fi prezentați Parchetului din Craiova, riscând ani grei de închisoare pentru lipsire de libertate.