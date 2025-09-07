Șase medalii de aur, una de argint și două de bronz au cucerit canotorii tricolori la Campionatele Europene de tineret de la Racice, bilanț care așază România pe primul loc între națiuni.

România avea de apărat pe canalul de la Racice bilanțul fantastic reușit la ediția anterioară, disputată în Turcia, la Edirne. Atunci au fost 9 medalii, toate de aur. Anul acesta tot 9, între care 6 de aur, una de argint și două de bronz și din nou primul loc în clasamentul pe națiuni.

Competiția s-a desfășurat pe parcursul a două zile, sâmbătă, 6 septembrie, și duminică, 7 septembrie, când au avut loc și finalele.

Medalii una după alta pentru România

Primul echipaj care a intrat pe apă, la ora locală 10:35, a și adus prima medalie de aur. În proba de dublu rame masculin, Cosmin Pleșescu și Fabrizio Scripcariu au încheiat cursa cu timpul de 06:34.60, întrecând bărcile din Turcia și Italia cu 4,24, respectiv 6,27 secunde. Cei doi au preluat ștafeta de la Andrei Mândrilă și Leontin Nuțescu, campionii din 2024.

Fabrizio Scripcariu și Cosmin Pleșescu, aur la dublu rame la CE U23 Foto: FR Canotaj/Balint Czucz

Peste 9 minute au luat startul în proba similată feminină Teodora Lehaci și Denisa Vasilică. Ele au încheiat cursa pe poziția a treia, medalie de bronz, cu timpul de 07:30.11, urcând pe podium alături de Sportivele individuale și Austria. Cu o lună în urmă, ele deveneau campioane mondiale U19 la Trakai (Lituania).

România s-a întors la aur odată cu proba de 4 rame masculin. Mateus Cozminciuc, Eduard Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Sergiu Anfimov au încheiat finala cu un avans semnificativ, în timpul de 06:02.40, cu peste 3 secunde față de Italia și Polonia.

Fetele i-au imitat câteva minute mai târziu la 4 rame feminin, unde Daria Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Iulica Ursu și Denisa Ailincăi au condus cursa de la început până la sfârșit. Ele au trecut primele linia de sosire, în 06:52.96. Austria și Polonia au ocupat celelalte poziții ale podiumului.

Barca de 4 rame a Românie, campioană europeană U23 Foto: FR Canotaj/Balint Czucz

A doua medalie de bronz a fost adăugată palmaresului la 4 vâsle feminin. Anca Culidiuc, Ioana Cristescu, Sonia Biță și Stejara Olariu au încheiat după Sportivii individuali și Italia, cu timpul de 06:48.08.

Aur și în proba inedită introdusă în 2025

Barca amiral, cea de 8 plus 1 rame masculin a cucerit a patra medalie de aur pentru România, apărând titlul din 2024. Costi Neagoe, Fabrizio Scripcariu, Antonel Avăcăriței, Marian Dunca, Nicolae Stoian, Sebastian Tașcă, Cosmin Pleșescu, Ștefan Moaleș și Maria Iancu au încheiat cursa pentru medalii cu timpul de 05:43.89, cu avans consistent în fața Cehiei și Italiei.

Rezultatele obținute la Campionatele Europene de tineret de la Racice reprezintă dovada clară că România are un lot de tineret extrem de valoros. Sunt foarte mândră să spun: canotajul românesc are tradiție, dar mai important, are viitor! – Elisabeta Lipă, președinte FR Canotaj

Tot aur au adus și fetele în proba dublu vâsle, Mariana Dumitru și Bianca Ifteni impunându-se cu timpul de 07:04.66, la peste o secundă înaintea Sportivelor individuale și mai mult de 3 în raport cu Lituania. În 2024, tot România cucerea titlul, prin Andrada Moroșanu și Iulia Bălăucă.