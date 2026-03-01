Respectarea legislației nu este opțională, ci reprezintă un element esențial pentru menținerea siguranței în trafic.

Sâmbătă, 28 februarie, polițiștii din Sighetu Marmației au oprit pentru control pe strada Rodnei un autoturism.

La volan a fost identificat un tânăr de 31 de ani, iar în urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că acesta figurează în bazele de date cu dreptul de a conduce suspendat.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.

Vă readucem aminte faptul că fiecare participant la trafic contribuie la menținerea siguranței prin respectarea legislației, iar polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș veghează ca aceste reguli să fie respectate.