Școala Profesională Fărcașa găzduiește, în perioada 13-16 iulie, o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, oferindu-le patru zile pline de activități educative, interactive și recreative.

Programul taberei include ateliere variate, concepute pentru dezvoltarea cunoștințelor și a abilităților practice ale participanților. Copiii au ocazia să descopere robotica, să învețe noțiuni de prim ajutor, să participe la activități de orientare montană, dezvoltare emoțională, înot, dar și la ateliere dedicate păstrării tradițiilor, prin cusături și lucru manual. Primele zile ale taberei au beneficiat de sprijinul mai multor voluntari și parteneri, printre care SMURD Maramureș, care a susținut demonstrații de acordare a primului ajutor, Clubul de Robotică „Vasile Lucaciu” Baia Mare, care a prezentat activități din domeniul tehnologiei și inovației, Asociația GreenTin, precum și cadrele didactice ale Școlii Profesionale Fărcașa, implicate în coordonarea întregului program.

Până în prezent, aproximativ 80 de copii au participat la activitățile organizate, având ocazia să învețe prin joc, să își dezvolte noi aptitudini și să lege prietenii într-un mediu sigur și prietenos.

Organizatorii anunță că tabăra continuă cu noi ateliere și surprize, scopul fiind transformarea vacanței de vară într-o experiență educativă și memorabilă pentru toți participanții. Prin astfel de inițiative, comunitatea din Fărcașa promovează o educație practică, atractivă și adaptată intereselor copiilor.