Reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș au participat, în perioada 15-17 iulie, la Seminarul Astra Multicultural, organizat de Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu.

Evenimentul a reunit etnologi și specialiști din întreaga țară pentru dezbateri dedicate gastronomiei tradiționale, meșteșugurilor și ocupațiilor specifice patrimoniului cultural românesc, abordate dintr-o perspectivă interdisciplinară. Maramureșul a fost reprezentat de Corina Isabella Csiszár și Florin Avram, care au prezentat filmul documentar etnografic „Old New Villages” (2026). Producția pune în valoare gastronomia și arhitectura tradițională maramureșeană de la Hanu Lu Cobala din Budești, dar și cercetările desfășurate la Breb de antropologul francez Claude Karnoouh și scriitorul britanic William Blacker, atât în perioada comunistă, cât și după Revoluția din 1989.

Filmul este realizat de Corina Isabella Csiszár, care semnează documentarea și realizarea producției, în colaborare cu Florin Avram, responsabil de filmări, montaj și sunet.

Reprezentanții Centrului Culturii Tradiționale Maramureș au apreciat oportunitatea de a prezenta proiectele recente și de a face schimb de experiență cu specialiști din domeniu, mulțumind organizatorilor de la Muzeul ASTRA pentru invitație.

Totodată, aceștia și-au exprimat recunoștința față de gazdele care au contribuit la realizarea documentarului, Rodica Nemeș, de la Hanu Lu Cobala din Budești, și Viorica Hotea din Breb, pentru sprijinul oferit în promovarea patrimoniului cultural și gastronomic al Maramureșului.