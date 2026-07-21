Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Baia Sprie, fiind bănuit că ar fi comis mai multe furturi calificate din incinta unor societăți comerciale din Baia Sprie și Tăuții de Sus. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, prejudiciul este estimat la aproximativ 40.000 de lei, iar o parte din bunurile sustrase a fost recuperată.

Conform anchetatorilor, în perioada 29 iunie – 12 iulie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta a trei societăți comerciale din Baia Sprie și Tăuții de Sus, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, a fost identificat un tânăr de 23 de ani, bănuit că ar fi autorul faptelor.

Pe parcursul cercetărilor, oamenii legii au reușit să recupereze o parte din prejudiciul cauzat.

În baza probelor administrate, luni, 20 iulie 2026, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș.

Marți, 21 iulie, tânărul urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale.

Pe întreaga durată a procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, precum și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.