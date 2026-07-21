Un tânăr în vârstă de 18 ani din localitatea Ulmeni este căutat de autorități după ce a plecat de acasă în urmă cu trei zile și nu s-a mai întors. Polițiștii fac apel la sprijinul comunității locale pentru depistarea acestuia.

Alertă în județ, după ce marți, 21 iulie, în jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ulmeni au fost sesizați cu privire la dispariția tânărului Mateșan Ionuț Marian Valentin.

Din informațiile furnizate de familie, acesta a plecat voluntar de la domiciliu încă din data de 18 iulie 2026, în jurul orei 10:00, iar de atunci nu a mai dat niciun semn de viață.

Semnalmente și îmbrăcăminte

Pentru identificarea cât mai rapidă a băiatului, autoritățile au transmis semnalmentele acestuia:

Constituție: Atletică

Atletică Înălțime: 1,80 m

1,80 m Păr: Blond, tuns scurt

Blond, tuns scurt Ochi: Verzi

Cu ce era îmbrăcat la momentul plecării: La data la care a fost văzut ultima oară, Ionuț purta un tricou de culoare neagră și blugi de culoare albastră.

Apel către cetățeni

Poliția face un apel ferm către toți cei care l-au văzut pe tânăr sau dețin informații utile ce pot duce la localizarea acestuia.

Persoanele care pot furniza detalii sunt rugate să apeleze de îndată Numărul Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție. Orice detaliu, oricât de neimportant ar părea, poate fi decisiv!