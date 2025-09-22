Sărbătoare pentru credincioșii Parohiei romano-catolice “Sf. Iosif” din Baia Mare. Marți, 23 septembrie, va fi celebrat hramul capelei “Padre Pio”, sfințită în anul 1997. Sfânta liturghie începe la ora 18.00, va fi oficiată în limbile română și maghiară și va fi transmisă în direct la Maria Tv.

Padre Pio este unul dintre cei mai cunoscuți sfinți creștini ai secolului al XX-lea, atât datorită stigmatelor, cât și datorită anumitor minuni cum ar fi levitația, despre care se spune că le-ar fi experimentat. A fost un preot și călugăr capucin al Italiei venerat și considerat sfânt în Biserica Catolică. Născut Francesco Forgione, primește numele Pius (It: Pio), cel pios, cel cuvios, când intră în ordinului Capucinilor, de aici și numele care îl face faimos: Părintele Pio – Padre Pio. Pe 16 iunie 2002, este canonizat de către Papa Ioan Paul al II-lea.