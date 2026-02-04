Săptămână extrem de aglomerată pentru Știința Explorări Baia Mare, care va disputa trei meciuri în cinci zile, toate pe teren propriu.

Miercuri, 4 februarie, de la ora 20.00, va întâlni Corona Brașov, în prima manșă din sferturile de finală ale Cupei României.

Arbitri: Cristian Boroeanu (Zalău) și Nicolae Cristea (Cluj-Napoca). Observator: Aurel Cazacu (Piatra- Neamț).

Cele două echipe vor juca din nou vineri, 6 februarie, de la ora 15.00, într-o partidă, programată în devans, din cadrul etapei a 22-a a Diviziei A1.

Arbitri: Marius Șanta și Cristian Șanta (Cluj-Napoca). Observator: Gheorghiță Mitrașcă (Zalău).

Duminică, 8 februarie, de la ora 17.00, Știința Explorări Baia Mare va juca cu campioana Dinamo București, în runda a 16-a a campionatului.

Arbitri: Cristian Botezatu și Octavian Diaconița (Piatra-Neamț). Observator: Dinu Olăhuț (Nediș. jud. Sălaj).