Guvernul nepalez intenţionează să impună candidaţilor care vor să escaladeze Everestul, cel mai înalt vârf de pe Pământ (8.849 metri), să fi escaladat anterior un vârf nepalez de cel puţin 7.000 m altitudine, a anunţat joi Ministerul Turismului, citat de AFP.

Aglomeraţia de pe trasee, motivul principal

În fiecare sezon, Everestul atrage pe versanţii săi tot mai mulţi alpinişti, atât experimentaţi, cât şi începători în căutare de senzaţii tari, până la punctul în care anumite pasaje înguste ajung să fie blocate de aglomerările umane, care pun în pericol siguranţa tuturor celor aflaţi pe versanţi.

„Regula care a fost propusă vizează rezervarea Everestului pentru cei mai experimentaţi alpinişti şi, sperăm, reducerea accidentelor la altitudine”, a explicat pentru AFP un responsabil din cadrul ministerului, Himal Gautam.

Legea aşteaptă votul final

Aceste restricţii ar permite, de asemenea, o „diversificare a vârfurilor puse la dispoziţia alpiniştilor” şi ar contribui astfel la economia altor văi, a adăugat Gautam.

Înainte de a intra în vigoare, proiectul de lege al Guvernului, votat săptămâna trecută de prima cameră a Parlamentului, trebuie să primească vot favorabil şi de la Camera Reprezentanţilor care va rezulta în urma alegerilor legislative de la 5 martie.

Acesta nu se va aplica în următorul sezon de primăvară, care atrage sute de alpinişti din întreaga lume.

Aflat la conducerea unuia dintre principalii organizatori de expediţii alpine din Nepal, Mingma Sherpa s-a declarat bucuros de această decizie. „Un gest pozitiv, care îi va promova pe cei mai experimentaţi şi va face Everestul mai sigur”, a subliniat el.

Lukas Furtenbach, patronul companiei austrice care îi poartă numele, a salutat această intenţie, însă a pus sub semnul întrebării criteriile de eligibilitate. „În ce măsură ascensiunea unui singur vârf de 7.000 de metri te califică pentru Everest? O persoană care a escaladat celelalte şapte vârfuri de peste 8.000 de metri (în Nepal) şi un număr incalculabil de vârfuri de peste 7.000 de metri în afara ţării n-ar fi mai calificată?”, s-a întrebat el.

Noi cerinţe pentru alpinişti

Legislaţia propusă impune, de asemenea, alpiniştilor să prezinte certificate medicale, însă elimină garanţia rambursabilă de 4.000 de dolari solicitată anterior pentru a se preveni abandonarea deşeurilor pe drumul spre vârf. În schimb, alpiniştii vor trebui să contribuie la un fond care va finanţa igienizarea versanţilor Everestului şi lucrătorii locali angajaţi de echipele de alpinism.

Nepalul găzduieşte pe teritoriul său opt dintre cele mai înalte zece vârfuri de pe Pământ, precum şi 462 de vârfuri de mare altitudine care nu au fost încă escaladate.