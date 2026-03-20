Chuck Norris a murit joi în Hawaii, a anunțat familia sa într-un mesaj publicat pe Instagram. Potrivit publicației mondene americane TMZ, el era internat într-un spital.

„Cu inima îndurerată, familia noastră anunță trecerea subită în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, ieri dimineață. Deși dorim să păstrăm confidențialitatea circumstanțelor, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins în pace”, transmite familia.

„Pentru lume, a fost un practicant de arte marțiale, un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate extraordinar și sufletul familiei noastre”, anunță familia Norris.

„Și-a trăit viața cu credință, cu un scop bine definit și cu o devotament neclintit față de cei pe care îi iubea. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat o amprentă de neșters asupra vieții atâtor oameni”, se încheie mesajul.

TMZ relatează că Chuck Norris a fost internat în spital miercuri sau joi, după o agravare bruscă a stării de sănătate. Potrivit pubicației, o persoană care vorbise cu Chuck Norris miercuri a declarat că acesta făcea exerciții fizice și era într-o dispoziție optimistă și veselă.

Născut în Oklahoma în 1940, Norris a servit în Forțele Aeriene ale Statelor Unite între 1958 și 1962. Norris s-a căsătorit de două ori în decursul vieții. A avut cinci copii, printre care actorul Mike Norris și pilotul de NASCAR Eric Norris.

Norris era cunoscut mai ales pentru rolurile sale din filmele de arte marțiale și de acțiune din anii ’80 și pentru interpretarea personajului Cordell Walker în serialul TV „Walker, Texas Ranger” din anii 1990.

În ultimele decenii, Norris s-a retras în mare parte din lumea actoriei, cu excepția câtorva roluri secundare în filme precum „The Expendables 2” din 2012.

