Baia Mare se pregătește să retrăiască una dintre cele mai îndrăgite povești ale muzicii folk. Pe 5 iunie 2026, iubitorii de poezie și acorduri calde de chitară sunt invitați să pășească din nou în universul aparte al evenimentului „Noaptea Menestrelilor”, o tradiție născută din vis și transformată, an de an, în realitate.

Totul a început în august 2001, când pasiunea pentru muzica folk a adunat, într-o noapte de vară, artiști și un public surprinzător de numeros și entuziast. Sub lumina torțelor și a lunii, s-a conturat o atmosferă unică – o îmbinare de muzică și poezie autentică, care a dat naștere unei tradiții ce continuă să crească și astăzi.

Evenimentul din acest an promite aceeași vrajă: o noapte în care timpul pare să curgă altfel, iar participanții devin parte dintr-o poveste colectivă despre emoție, vis și regăsire. Organizatorii transmit un mesaj deschis tuturor celor care iubesc muzica folk – fie că o cântă, fie că o ascultă – să vină la Baia Mare pentru a trăi împreună această experiență.

Ediția din 2026 are o încărcătură aparte, fiind dedicată memoriei artistului Valentin Moldovan. Prin muzica și sensibilitatea sa, acesta a reușit să transforme simplitatea în frumusețe și să creeze o legătură profundă cu publicul. Cântecele lui, pline de dor, iubire și reflecție, rămân vii și continuă să inspire, chiar și dincolo de absența sa.

Organizat de Asociația Azuria, în parteneriat cu Muzeul de Etnografie și Artă Populară, evenimentul promite o seară memorabilă, în care trecutul și prezentul se întâlnesc într-o armonie rară.

„Noaptea Menestrelilor” nu este doar un spectacol – este o stare, o întoarcere la esență și o invitație de a păstra vii visele. Iar povestea continuă, atâta timp cât există oameni care simt și ascultă cu sufletul.