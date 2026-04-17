Într-o lume în care ecranele par să câștige tot mai mult teren în fața cărților, există încă locuri unde magia copilăriei se împletește firesc cu farmecul lecturii. Un astfel de moment a prins viață la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, unde zeci de copii au redescoperit bucuria poeziei și a poveștilor spuse cu suflet.

Plini de entuziasm și curiozitate, preșcolarii din grupa mijlocie Step by Step și grupa mare A de la Grădinița cu Program Prelungit „Otilia Cazimir” au pășit pragul bibliotecii într-o vizită care s-a transformat rapid într-o experiență memorabilă. Însoțiți de cadrele didactice, cei mici au explorat rafturile încărcate de cărți, descoperind un univers fascinant, ordonat și primitor.

Bibliotecarele Compartimentului Împrumut carte pentru copii le-au devenit ghizi într-o lume a imaginației, oferindu-le explicații și stârnindu-le interesul pentru lectură. Momentul central al întâlnirii a fost dedicat uneia dintre cele mai îndrăgite autoare pentru copii, Otilia Cazimir, supranumită pe bună dreptate „prietena copiilor”.

Poezii precum „Mâțișorii”, „Zi-i pe nume!”, „Cum o cheamă” sau „Trei rățuște” au prins viață în glasurile celor prezenți, stârnind zâmbete, curiozitate și o bucurie autentică. Versurile simple, dar pline de sensibilitate, au reușit să capteze atenția micilor ascultători, demonstrând că literatura pentru copii rămâne un instrument esențial în dezvoltarea emoțională și intelectuală.

Activitatea face parte din proiectul de educație interculturală „Poezia Otiliei Cazimir. Abordări metodice în utilizarea poeziei pentru dezvoltarea competențelor școlare”, o inițiativă care își propune să apropie copiii de literatură și să transforme lectura într-o experiență vie, accesibilă și plină de sens.

Într-o societate grăbită, astfel de inițiative reamintesc un adevăr simplu: dragostea pentru carte se cultivă de timpuriu, iar întâlnirile dintre copii și poezie pot lăsa urme adânci, care durează o viață.

Sursa: Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare