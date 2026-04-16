Locuitorii mai multor localități din județul Maramureș vor fi afectați de întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică, anunțate de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Baia Mare. Măsura este necesară pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.

Conform programului transmis, întreruperile vor avea loc după următorul calendar:

18 aprilie 2026: în localitățile Cătălina (zona de ieșire spre Săcălășeni – PTA 3), Săcălășeni, Culcea și Coruia (defrișări), în intervalul 09:00 – 13:00.

21 aprilie 2026: în Borșa (strada Independenței), între 09:00 – 17:00.

21, 22 și 24 aprilie 2026: în Vișeu de Sus (parțial – zona PTM 7 și străzile Oborului, 9 Mai, Ștevioarei, Cimitir, Teilor, Țibleș, Prislop, Rodnei), între 09:00 – 17:00.

23 și 24 aprilie 2026: în Moisei (zona centru, de la Valea Pecişnii până la Poliție), în intervalul 09:00 – 17:00.

24 aprilie 2026: în Sighetu Marmației (străzile Nicolae Bălcescu și Bobâlna), între 08:00 – 15:00.

Reprezentanții companiei își cer scuze pentru disconfortul creat și subliniază că aceste întreruperi sunt necesare pentru asigurarea unei funcționări sigure și eficiente a rețelei electrice.

Pentru informații actualizate sau detalii suplimentare, consumatorii pot consulta site-ul oficial al operatorului sau pot contacta serviciul de relații cu clienții.