Maramureșul confirmă încă o dată că excelența în educație este o tradiție vie. La Olimpiada Națională de Geografie, desfășurată la Hunedoara în perioada 5–10 aprilie 2026, elevii județului au obținut rezultate remarcabile, demonstrând nu doar cunoștințe solide, ci și ambiție, perseverență și pasiune pentru domeniul ales.

Printre cei care au dus numele județului mai departe se numără:

Sima Mihai , elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, distins cu Mențiune MEC și nota 93,38, sub îndrumarea profesoarei Pop Mihaela Codruța.

Sighiartău Alex , elev în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir", laureat cu Premiul Special SGR și nota 88,75, coordonat de profesorul Șimon Robert.

Vascu Sara , elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai", recompensată cu Premiul Special SGR și nota 80,75, sub îndrumarea profesorului Lenghel Irimie.

Sabadâș Cătălin, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand", participant la competiție, coordonat de profesorul Rus Dumitru.

Aceste rezultate sunt expresia unei munci susținute și a unei dorințe constante de autodepășire. Elevii au demonstrat nu doar excelență academică, ci și caracter – calități esențiale pentru orice parcurs de succes.

Performanța lor reflectă, de asemenea, implicarea și dedicarea profesorilor coordonatori, dar și sprijinul constant al familiilor. Un rol aparte l-a avut profesoara Pop Mihaela Codruța, însoțitor al lotului olimpic, care i-a ghidat cu profesionalism și le-a fost alături pe tot parcursul competiției.

Maramureșul are motive reale de mândrie. Acești tineri reprezintă nu doar prezentul, ci și viitorul unei generații care îndrăznește să cunoască, să învețe și să exceleze. 👏