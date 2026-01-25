În seara de sâmbătă, în jurul orei 23.00, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați că pe DN 18, în Piața Libertății din oraș, s-a produs un accident rutier cu pagube materiale.

Polițiștii au intervenit la fața locului și din primele verificări au stabilit faptul că un tânăr de 23 de ani, care conducea un autoturism, într-o curbă spre stânga ar fi pierdut controlul direcției ar fi părăsit partea carosabilă.

În urma accidentului au rezultat pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar concentrația indicată a fost de 0.92 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, iar polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.