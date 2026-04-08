Utilajele de deszăpezire au intervenit cu material antiderapant pe DN18, în Pasul Prislop, după apariția ninsorilor în zona montană. Acțiunea a avut ca scop menținerea circulației în condiții de siguranță pentru participanții la trafic.

De asemenea, fulguiește și în Pasul Gutâi, precum și în zona Firiza, însă, potrivit informațiilor transmise de CJSU Maramureș, până în prezent nu s-a depus zăpadă pe partea carosabilă.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele montane, având în vedere condițiile meteo schimbătoare și temperaturile scăzute.