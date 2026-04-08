Vineri – 10 aprilie 2026 zi liberă

Luni – 13 aprilie 2026 zi liberă

Marți – 14 aprilie 2026 se reia programul normal de lucru

În zilele libere societatea VITAL S.A. va avea echipe de intervenție pregătite în cazul în care apar avarii la rețelele de alimentare cu apă potabilă sau la rețelele de canalizare.

Permanența va fi asigurată de dispeceratul societății, care va funcționa 24 de ore din 24. Astfel, în cazul în care apar situații deosebite, utilizatorii serviciilor noastre vor putea suna la numerele de telefon 0262/215150, *1, *2 și 0362/401052, 3, 0372752661.

Urăm pe această cale tuturor angajaților, utilizatorilor serviciilor noastre, precum și colaboratorilor un Paște Fericit!