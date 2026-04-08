ANM a emis o nouă INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 8 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 10:00.

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, vreme deosebit de rece; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar la munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp.

Vremea va continua să se răcească, astfel că va deveni deosebit de rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte.

În intervalul menționat, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, precum și în sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00. Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m.

Local în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m va fi viscol puternic cu rafale de 110…130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.