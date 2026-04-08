Sfânta și Marea Joi, ora 18:00 – Denia celor 12 Sfinte Evanghelii
Sfânta și Marea Vineri, ora 18:00 – Denia Prohodului Domnului și procesiunea cu Sfântul Epitaf
Sfânta și Marea Sâmbătă, ora 23:30 – Canonul Sâmbetei celei Mari
Duminica Învierii (Sf. Paști),
ora 00:00 – Slujba Sfintei Învieri (Utrenia Învierii și Sf. Liturghie),
ora 12:00 – A doua Înviere
În așteptarea Sfintelor Pătimiri și a Învierii Domnului, cu binecuvântare, stareț Protos. Varlaam Coroian.
Era o seară destul de rece, ca de început de primăvară, mulți români se aflau în fața televizoarelor, iar pe...Citeste mai mult
