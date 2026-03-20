Un caz grav a fost descoperit la un liceu din Gherla, unde un elev de 17 ani este acuzat că a venit la școală cu un cuțit și că, timp de mai multe săptămâni, și-ar fi agresat un coleg pentru a obține bani.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, tânărul ar fi avut asupra sa, în mai multe zile din luna februarie, un obiect tăietor-înțepător în incinta unității de învățământ. Cuțitul a fost descoperit de cadrele didactice și confiscat.

Ancheta a scos la iveală și fapte mai grave. În perioada ianuarie – 12 martie, minorul ar fi constrâns în mod repetat un alt elev, prin amenințări și acte de violență, să îi dea bani. Suma totală obținută ar fi de aproximativ 400 de lei.

Pe 18 martie, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru port ilegal de obiecte periculoase și tâlhărie. Ulterior, magistrații au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cercetările continuă în acest caz, autoritățile încercând să stabilească toate împrejurările în care s-au produs faptele.