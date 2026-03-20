Un incendiu de vegetație a izbucnit astăzi în zona Lacul Albastru, din Baia Sprie, mobilizând rapid echipaje de intervenție.

Potrivit primelor informații, focul s-a manifestat pe Dealul Minei, într-o zonă dificilă, cu risc de extindere din cauza condițiilor meteo și a terenului accidentat. La fața locului au intervenit pompierii militari, sprijiniți de alte structuri.

Primarul orașului a transmis că incendiul a fost localizat datorită unei mobilizări exemplare. La intervenție au participat echipaje ale ISU Maramureș, pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Baia Sprie, reprezentanți ai Ocolul Silvic Baia Sprie, membri ai clubului Enduro, dar și numeroși voluntari din rândul cetățenilor.

În prezent, forțele din teren acționează pentru stingerea completă a focarelor, urmând ca ulterior zona să fie monitorizată pentru a preveni reaprinderea incendiului.

Autoritățile rămân în alertă, iar intervenția continuă până la eliminarea oricărui pericol.